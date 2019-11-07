نجوم الفن ينعون هيثم احمد زكي بكلمات مؤثرة

نعى عدد كبير من الفنانين المصريين، زميلهم الفنان هيثم أحمد زكى، والذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكان أول الناعين الفنان أحمد السقا، وكتب معلقاً عبر حسابه على تويتر كاتبا: “البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم، ويسامحك ويغفر لك، كنت اجدع واطيب الناس.. ادعوله بالرحمه”

البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم

ويسامحك ويغفر لك

كنت اجدع واطيب خلق الله

ادعوله بالرحمه pic.twitter.com/QMesNY39gX — Ahmed Elsaka (@ElSaka) November 7, 2019

اما رانيا يوسف فكتبت: “البقاء لله و الدوام لله وفاه الفنان هيثم أحمد زكي ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

البقاء لله و الدوام لله وفاه الفنان هيثم أحمد زكي ، إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/V9auPjQNSj — رانيا يوسف (@RaniahYousief) November 7, 2019

وكتبت منة فضالي: “البقاء و الدوام لله هيثم احمد ذكي في ذمه الله في الجنه يا هيثم ربنا يرحمك برحمته”.

البقاء و الدوام لله هيثم احمد ذكي في ذمه الله في الجنه يا هيثم ربنا يرحمك برحمته pic.twitter.com/h8PlebLnFb — Menna Fadali (@MennaFadali) November 7, 2019

وكذلك الفنانة كندة علوش فقد نعت الراحل كاتبة: “خبر مؤلم قاسي وصادم.. ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) #هيثم_أحمد_ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان 💔💔🙏🏻”.

خبر مؤلم قاسي وصادم.. ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) #هيثم_أحمد_ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان 💔💔🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/txfrFbUqLj — Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 7, 2019

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.