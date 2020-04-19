حرص عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تقديم التهاني للفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” وزوجها رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” والذي تم عقد قرآنهما يوم الجمعة الماضية .

وجاء من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام فكتبت عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي : ” مبروك حبيبتي .. ربي يتمم عليكم تستحقين السعادة .. بحبك أوي ” .

فيما علقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز : ” مبروك الخبر الرائع .. وأتمنى لكِ كل السعادة في العالم ” .

وقالت الفنانة ” هنا الزاهد ” : ” مبروك ياسمين .. واختيار موفق لكما ” .

ونشر الفنان ” أحمد صلاح حسني ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” صورة لهما وكتب في تعليقه عليها : ” ألف مبروك يا قلبي ربنا يسعدك ” .

يذكر أن حفل عقد قرآن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تم في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين وقلة الحضور مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا .