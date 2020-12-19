احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بزفاف ابن شقيقها كرم على عازفة الكمان فانيسا نصار، وشاركت الجمهور بإطلالتها خلال الحفل وعلقت عليها بالقول:”انشاء الله بتبقوا سوا لآخر العمر مع فرحة الايام ومع هدايا وخيرات الله”.

وظهرت نجوى بفستان أحمر طويل نال إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمالها، وأنوثتها ورشاقتها وحسن اختيارها لإطلالاتها التي تضاعف من تألقها.

وفي هذا السياق، فقد أكد الستايلست سيدريك حداد، الذي يهتم بإطلالات نجوى كرم، في اتصال مع موقع “فوشيا” أنه أحبّ اختيار اللون الأحمر الذي يتلاءم مع فترة الأعياد، مشيرًا إلى أنه جرى اعتماد موضة المونوكروم الأحمر لجهة اختيار الحزام والحقيبة، لافتا إلى أنها الأكثر رواجا لخريف وشتاء 2020-2021.

وأشار الستايلست سيدريك حداد إلى أن نجوى كرم اختارت قصة الفستان المفضلة لديها، والتي تعتمد على تحديد منطقة الخصر وإظهار شكل الجسم إلى جانب الأوف شولدر الذي جاء هذه المرة بكتف واحد غطّى ذراعها الأيمن، دون الأيسر، مؤكدا أن اختيار الباييت جاء ليتناسب مع دفء شهر ديسمبر.

وكان اللافت اعتماد نجوى كرم تسريحة الشعر المنسدل والويفي التي جاءت لتتناسب مع المكياج الذي اختاره لها خبير التجميل وسيم مغبغب، والذي يعتمد على الألوان الترابية لإظهار ملامحها الجميلة.

من جهة ثانية، شوّقت الفنانة ​نجوى كرم​ متابعيها لعملها الجديد، الذي تحضّر له حالياً بعنوان “عذب قلبي”، والذي تنوي تصويره على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج اللبناني ​وليد ناصيف​

وكانت كرم قد نشرت في وقت سابق عبر موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه والى جانبها وليد، وعلقت عليه بالقول: Stay Tuned، ما يشير إلى اقتراب موعد إطلاق عملها الجديد الذي ينتظره جمهورها بفارغ الصبر.





يُذكر أن آخر عمل جمع نجوى ووليد، هو فيديو كليب أغنية “بعشق تفاصيلك”، من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا، وماستر محمد المقهور.