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نجوى كرم ترفض الرد على هذا السؤال .. ما هو ؟

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عقدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مؤتمرا صحفيا على هامش حفلها في فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الثامنة عشر .

وتلقت نجوى سؤالا من بين الحضور كان عن ” أيهما الأصعب بالنسبة لك أن تفقدين حبيبك أم ترينه مع فنانة أخرى ؟ ” .

في بداية الأمر لم تفهم نجوى السؤال لإنه كان باللهجة المغربية مما جعل المتحدثة تعيد عليها السؤال مرة أخرى ولكن باللغة العربية الفصحى ليأتي رد نجوى برفض الإجابة على السؤال قائلة : ” يخربيتك على هالسؤال لم أفهمه أول مرة .. لا تعليق ” .

يذكر أن حفل الفنانة نجوى كرم قد أقيم يوم الجمعة الماضية على مسرح النهضة وشهد حضورا جماهيريا كبيرا ” كامل العدد ” وقدمت نجوى عددا من أشهر أغنياتها من بين القديم والحديث .

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