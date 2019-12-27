نجوى كرم تفاجىء معجبة باتصال لمعايدتها.. شاهد ردة فعلها!

فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عدد من معجبيها ومحبيها باتصالها بهم في فترة الاعياد لتهنئتهم.

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وكان من بين هؤلاء سيدة نشر حفيدها فيديو لها، منذ ايام، سألها فيه من تحب ان تحضر في حفلة رأس السنة لترد نجوى كرم بدون تفكير.

ونشر دوري زغيب مقطع فيديو أظهر لحظة اتصال نجوى كرم بجدته وردة فعلها وعلق قائلا: “شمس الغنية نجوى كرم حبت إنو تفاجىء التيتا ماري باتصال وتعايدها 😍والتيتا ما كان عندها خبر كانت ناطرة على أساس أحد الصحافيين رح يتصل فيها ويجري معها مقابلة 😂 شوفوا ردة فعلها بآخر الفيديو 🤩 شكر كبير لتواضع هالفنانة الكبيرة بأخلاقها وقلبها على هالمبادرة الحلوة”.