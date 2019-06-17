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” نجيبك نجيبك لسعد لمجرد ” تحقق ال 2 مليون مشاهدة

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طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع ” يوتيوب ” أحدث أغنياته ” نجيبك نجيبك ” .

وحققت الأغنية حوالي 2 مليون مشاهدة في أقل من 10 ساعات منذ طرحها للاستماع والمشاهدة .. وأصبحت ترند على اليوتيوب في عدد من الدول العربية من بينهم : مصر والكويت والبحرين والسعودية .

وكان أيضا برومو الأغنية الذي طرحه سعد قبل إصدار الأغنية بثلاثة أيام قد حقق 2 مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه .

وكان قد كشف لمجرد في بث مباشر عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” قبل إصدار الأغنية أن عمر الأغنية يمتد إلى 5 سنوات أي بعد إطلاق أغنية ” إنتي باغية واحد ” .. وإنه لسبب غير معلوم حينها قرر تأجيل نزولها لفترة حتى مرت السنوات إلى أن قرر إطلاقها بنفس شكلها الأصلي الذي وزعه وأنتجه منذ 5 سنوات .

نجيبك نجيبك من كلمات ” محمد نوبال ” وألحان ” محمود برحيل ” وتوزيع ” دي جي فان ” .

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