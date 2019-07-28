نجيب ساويرس يدافع عن عمرو دياب ودينا الشربيني: “المحاسب ربنا مش انت”

أثار ظهور الفنانين المصريين عمرو دياب ودينا الشربيني في اليونان موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بسبب ظهور الاخيرة بالمايوه.

وكان لافتا دفاع رجل الاعمال نجيب ساويرس، الناشط عبر موقع تويتر، عن عمرو دياب ودينا الشربيني حيث رد على تغريدة احدهم والتي قال فيها: “مين يرضي اخته او بنته تبقي في موقف دينا الشربيني مع عمرو دياب بدون علاقه رسميه ؟ هتفرح يعني وتبقي راجل لما بنتك او اختك تبقي مرافقه واحد كده عادي 😏 مش فاهم الناس الموضوع ماشي معاهم ازاي كده عادي هو المشهور ده مهما كان ليه حق يعمل اي حاجه فوق الأعراف والدين والاصوال ؟؟”.

وجاء رد نجيب ساويرس حيث قال: “و انت مالك لا هى أختك و لا انت أخوها … خليك فى اللى يخصكً محدش وكلك عنه و المحاسب ربنا مش انت !”.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 28, 2019

بدورها تفاعلت الممثلة السورية كندة علوش مع رد ساويرس حيث كتبت ردا مختصرا عبارة عن ايموجي التصفيق.

وكان قد تداول ناشطون مقاطع فيديو ظهر فيها كل من عمرو دياب ودينا الشربيني وهما يرقصان على أنغام أغنية “قمرين” وذلك خلال تواجدهما على أحد الشواطئ اليونانية.