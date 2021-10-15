رد رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس، على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجان الجونة، ووصفه بأنه مهرجان “استعراض للفساتين”.

وقال نجيب ساويرس، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي فى سهرة خاصة على شاشة “ON” بمناسبة فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة:،: “الناس دي بتصعب عليا.. دي ناس عايشة في القرون الوسطى.. ومش عايزة تشوف جمال ولا تتقدم”.

وتابع “بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ماحنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وثقافتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم”.

,وكان قد شهد حفل الافتتاح امس تنافسا بين نجوم ونجمات الوطن العربي على خطف الأنظار بأفضل وأغرب إطلالة..

وشهدت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، حضورًا قويًا من نجوم ونجمات الوطن العربي، كان منهن رانيا يوسف، سمية الخشاب ومنى زكي ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وأروى جودة، ونسرين طافش، وبشرى، ومايا دياب، وريهام عبد الغفور، ونجلاء بدر، وصبا مبارك وغيرهن.