نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها.. “كأنه عمرك 40 سنة”

نشرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، عبر حسابها على “إنستغرام”، صوراً لها بإطلالة أنيقة جداً. واختارت لذلك فستاناً أسود براقاً بتصميم ضيق أظهر نحافتها من توقيع جان بيار خوري.

ورغم تميز هذه الإطلالة، لفتت الفنانة الأنظار بشكل وجهها حيث رأى بعض المتابعين أن خسارة الوزن أثرت على نضارتها.

واعتبر عدد من هؤلاء أنها تبدو أكبر في السن مما هي عليه في الحقيقة. وجاء في التعليقات: “للأسف شكلك في الصورة مش لطيف” و”كفاية رجيم لو سمحت، أحبك” و”دنيا بلاش تنحفي أكتر حبوبة كنتي أحلى بكتير” و”لازم وجهك يملأ قليلاً أصبحت نحيفة اكثر من اللازم” و”مبينه كأنه عمرك 40 سنة مش حلو اللوك”.

ورغم هذا حققت إحدى الصور أكثر من 50 ألف إعجاب. ويشار إلى أن الفنانة أعربت عن سعادتها في وقت سابق بتلبية رغبة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقابلتها بشتى الطرق.

ونشرت صورة لهما معاً عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات، وعلقت: “من 3 أيام كلمتني صديقتي الديزاينر ندى أكرم، وقالتلي إن في بنت جميلة جداً هي تعرفها بتحبني جداً، وأول هاشتاج في حياتها كان على اسم تتر الفينال في لهفة “نفسي أكون مشهورة بجنون”، وإن البنت دي بتاخد كورس إذاعة وتلفزيون في أكاديمية بيدرِّس فيها رامي رضوان جوزي، وإنها المفروض تعمل إنترفيو مع فنان، واختارتني أنا، فقلت لندي صاحبتي إني طبعا لازم أروحلها، لإن إصرارها على إنها توصلي كان عن طريق صديقة ليا مع إن رامي أدامها على طول”.

