نداء شرارة توجه رسالة مؤثرة إلى شقيقها الراحل : ” ألم فراقك جعلنا متبلدين و أمي تبكيك كل ليلة “

ما زالت الفنانة الأردنية ” نداء شرارة ” تعيش في حالة من الحزن التي انتابتها وعائلتها عقب وفاة شقيقها الأصغر منذ فترة إثر حادث سير .

فنشرت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” رسالة وجهتها إلى شقيقها الراحل قالت فيها : ” أخي دعني أخبرك عن شكل الحياة بعد وفاتك إنها سيئة إلى حد ما والأسوأ أن جميع الأحداث حولنا غريبة ولكن ألم فراقك جعلنا لا نكترث لشيء فأصبحنا متبلدين نستقبل الأخبار السيئة بكل رحابة صدر ” .

وتابعت نداء شرارة : ” يقال بأن هناك فيروس يقتل وهل هناك شيئ يقتل أكثر من الفراق .. دعني أخبرك بأن أمي تبكيك كل ليلة وتتوسل إلى الله حتى تأتيها بالحلم ونحن نتظاهر بالقوة ولكننا نهرب من تلك الحقيقة حتى أنني أحيانا أقول في نفسي اليوم لا أريد الحزن وما أن جاء الليل حتى تهتز قلوبنا جميعا بالألم ننام ونصحوا وغصة فراقك لا تفارقنا أبدا ” .

وأضافت : ” أنت معنا بالدعاء والله أعلم بالحال دعني أخبرك بأننا لم نعد نكترث لوجود الأشخاص وفتحنا جميع أبواب قلوبنا لنودع كل من يحاول ترك أيدينا فلم يعد لدينا الطاقة والقدرة على التمسك بأحد أصبحنا لا نشعر بشيء.. الفراق يفقدنا الإحساس بكل شيئ يا أخي ” .

وأنهت نداء رسالتها قائلة : ” أنا كلي إيمان وثقة بأنك موجود في مكان أفضل من هذا وأشعر بأنك مسافر ربما ستطول رحلتك ولكن رحلتنا قصيرة قصيرة جدا انتظرنا فبيننا لقاء يوم ما الله يرحمك ويسامحك ويغفرلك ” .