نزار فرنسيس لـ راغب علامة:”بيضل فنك صعب عاولاد الحرام”

تضامن الشاعر اللبناني نزار فرنسيس مع الفنان راغب علامة بعد الضجّة التي أثيرت حول إختياره وجهاً إعلانياً لماركة الساعات السويسرية Hublot مما إستغل البعض الأمر للتشكيك بوطنيته
وكتب فرنسيس لعلامة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:”قلتلّك
@raghebalama
قلتلّك.. وْبرجع أنا بْعيد الكلام../
إنت رمز للموهبة.. والإحترام../
وْلاد الحرام عْليك مهما تْهَجّمو../
بيضلّ فنّك صعب ع وْلاد الحرام../
— Nizar Francis (@NizarFrancis1) July 20, 2018
المصدر: elfann.com
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