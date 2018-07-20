نزار فرنسيس لـ راغب علامة:”بيضل فنك صعب عاولاد الحرام”

تضامن الشاعر اللبناني ​نزار فرنسيس​ مع الفنان ​راغب علامة​ بعد الضجّة التي أثيرت حول إختياره وجهاً إعلانياً لماركة الساعات السويسرية Hublot مما إستغل البعض الأمر للتشكيك بوطنيته

وكتب فرنسيس لعلامة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:”قلتلّك

@raghebalama

قلتلّك.. وْبرجع أنا بْعيد الكلام../

إنت رمز للموهبة.. والإحترام../

وْلاد الحرام عْليك مهما تْهَجّمو../

بيضلّ فنّك صعب ع وْلاد الحرام../ — Nizar Francis (@NizarFrancis1) July 20, 2018

المصدر: elfann.com

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