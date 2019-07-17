نسرين امين على البحر بالمايوه!

تمضي الفنانة المصرية نسرين أمین، عطلتها الصیفیة في إحدى مدن الساحلیة.

وقد شاركت نسرين امين متابعیھا بصورة جديدة لھا ظهرت فيها من الخلف وهي تجلس على شاطئ البحر وترتدي المايوه، وعلقت قائلة “استمتعوا بالصيف”.

يذكر ان نسرين امين تشارك في بطولة فیلم “ولاد رزق 2” المقرر عرضه خلال موسم أفلام عید الأضحى 2019 مع كل أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفیشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وعدد كبیر من النجوم.