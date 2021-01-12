كما استغل البعض إطلالة طافش الجديدة ليوجهوا لها التساؤل حول موعد زفافها، لاسيما وأنها أعلنت عن خبر خطوبتها قبل أشهر قليلة، دون أن تحدد هوية حبيبها الجديد.

وتقوم الفنانة بين الحين والآخر بمشاركة جمهورها خلال ممارستها للتمارين الرياضية، وقالت في تصريح سابق: “ما في أحلى من الرياضة لأن بتفرغ كل الطاقة السلبية بتاعتنا وتعطي طاقة إيجابية، والرياضة كمان تفرز هرمون السعادة بالجسم، بس أكيد رغم التعب الرياضة تعطي أجمل شعور بجد”.

وخلال فترة الحجر المنزلي أيضًا استغلت نسرين طافش وقتها في ممارسة التمارين الرياضية، وظهرت أثناء قيامها بجلسات التدريب بالإضافة لممارسة اليوغا، وعلقت علي صورة نشرتها عبر موقع “إنستغرام”، بقولها:”الأمر لا يتعلق بكونك جيدًا في شيء ما.. بل بكونك جيدًا مع نفسك.. وقت اليوجا وقتي الخاص”.

كما تحدثت الفنانة مؤخرًا عن علاقتها بالسوشال ميديا وكيف تتعامل معها، فأكدت أنها لا تسمح لأحد أن يتجاوز حدوده ويبدي رأيه بأمور لا تعنيه، إلا إذا هي من قامت بطرح استطلاع رأي أو سؤال، موضحة أنها تحترم آراء الجميع، لكن دون تخطي الخط الأحمر.

وعن رسالة الفن تمنت نسرين طافش، أن تتطور عجلة الدراما، وأن تتم معالجة قضايا اجتماعية من قبل الكتّاب والمخرجين، معتبرة أن معظم الأعمال تعالج القضايا الشائكة بطريقة سلبية، أو تترك النهاية مفتوحة للمشاهد، وهذا أمر سلبي جدًا، ولا يقدم نفعًا للمشاهد.