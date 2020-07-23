تداولت عدة حسابات معنّية بأخبار الفنانين علي مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو جديد من حفل خطوبة “شام الذهبي” إبنة المطربة السورية “أصالة نصري”، حيث ظهرت الاولي وهي تحتفل بخطوبتها بعد إتمام الاتفاق من جانب أسرتها مع خطيبها طبيب التجميل معتز نصير. يأتى هذا بعد ساعات من إعلان أصالة الخبر عبر مقطع فيديو آخر من حفل الخطوبة، مساء يوم الأحد .

وظهرت شام الذهبي في مقطع الفيديو وهي تسير على الدرج نزولًا على أنغام أغنية “هيقولك” التي أطلقتها والدتها أصالة خلال الأشهر الماضية، ولفتت شام الأنظار إليها بفستان باللون الأبيض وقد جاء مصنوعا من قماش رقيق ومكشوف في جزئه الأعلى، والجزء الأسفل فتمت حياكته من قماش شفاف مع بطانة قصيرة؛ ورأى الجمهور أن شام كانت جريئة جداً بهذا الفستان؛ إذ أكد الكثيرون أنه فستان أشبه بملابس النوم.

وفي ذات السياق، احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، بنشر أول صور من الحفل العائلة لخطوبتها، عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام”، حيث جمعت الصورة الأولى جميع أفراد الأسرتين، بينما ظهرت فى الثانية برفقة خطيبها الدكتور معتز نصير، وهو يقبل رأسها، وكتبت شام فى تعليقها على الصور، “الأسرة تتحسن، شكراً لكونك صادقا، أن تكون أنت.. وتبين لى جانبًا مختلفًا فى الحياة إلى الأبد.. دكتور معتز نصير”.

كما حرص عدد من الفنانات على تهنئة شام الذهبي على خطوبتها متمنيات لها حياة سعيدة، وهنأتها النجمة منى زكى قائلة:” مبرووك وتستاهلى كل السعادة فى العالم بحبك”، وهنأتها النجمة هند صبرى قائلة:”مبروك حبيبتى تستاهلى كل السعادة و الجمال فى العالم”، وقالت درة:” مبروك حبيبتى”، وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى:” روح قلبى إنتى ألف مليون مبروك تستهيلى كل حاجه حلوة”، وكتبت الفنانة كندة علوش:” مبروك حبيبتى”، كما هنأتها عدد آخر من الفنانات .