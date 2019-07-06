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نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنها بحضور نجوم الفن

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احتفلت الفنانة المصرية نشوى مصطفى مساء أمس بحفل زفاف نجلها ” عبد الرحمن ” في أحد الفنادق الكبري في القاهرة بحضور عددا من أفراد عائلتها وعائلة العروس والأصدقاء المقربين من نجوم الوسط الفني .

وحرصت نشوى مصطفى على أن يكون حفل الزفاف بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام .

ونشرت نشوى عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو من حفل زفاف ابنها والذي تفاعل معه عددا كبيرا من جمهورها ومحبيها .

Posted by Nashwa Moustafa on Friday, July 5, 2019

 

فيما نشر الفنان ادوارد عدد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وظهر معه الفنان ماجد الكدواني والفنانة أنوشكا .. وكذلك صورة جمعته بالفنانة نشوى مصطفى وعلق : ” ألف مبروك .. أم العريس » .

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الف مبروك #نشوى_مصطفى أم العريس @nashwamoustafa

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كما نشرت إحدي الصفحات علي موقع ” إنستجرام ” فيديو جمع نشوي مصطفي والفنانة منال سلامة وقامت خلاله منال سلامة بتهنئة العريس .

 

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