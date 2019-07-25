نقابة الممثلين تنعي فاروق الفيشاوي: “كان رمزا من رموز الفن المصري”

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ 67 عاما.

وقالت النقابة في بيان لها منذ قليل: “تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير فاروق الفيشاوى.. كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كان أعلن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير.