نقلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، للعناية المركزة بالمستشفى بالأميري بالكويت، وذلك بعد إصابتها بنقص الأكسجين وتسمم بالدم. وطالبت عائلة الفنانة متابعيها بالدعاء لها بان تتجاوز أزمتها الصحية.

كذلك نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة لـ انتصار الشراح وعلقت كاتبة: “دعواتكم للفنانه الكبيره انتصارالشراح حيث ترقد بالعنايه المركزه بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم . . دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها”.

بدأت الفنانة الكويتية المعروفة انتصار الشراح مشوارها الفني بمسرحية “باي باي لندن” عام 1981 مع الراحلة مريم الغضبان وبطولة الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا والفنان الراحل غانم الصالح.

وقد أجادت انتصار بأداء لفت لها نظر الجماهير في تلك الفترة، حيث أثبتت جدارتها في أداء الدور رغم صغر سنها حينذاك. حيث برعت في المسرح في أوائل الثمانيات من القرن العشرين،

وانتصار الشراح متزوجة من “مازن سالم”، ولديهما اربعه أبناء هم دلال، سالم، علي، بلقيس كما شاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية الناجحة، وقد تركت أثراً كبيراً وواضحاً في عالم الفن والتمثيل. من أعمالها المسرحية “سندريلا” عام 1983 مع الفنانة هدى حسين وحسين المنصور، و”الدكتور صنهات” عام 1985 مع الفنان غانم الصالح وأحمد جوهر، و”الإنس والجان” مع الفنان جاسم النبهان وزهرة عرفات.

ومن مسلسلاتها خرج ولم يعد مع حياة الفهد وسعاد عبد الله، والأسوار مع حياة الفهد وعائشة إبراهيم، وفي بيتنا غشنة مع الفنان محمد العجيمي وفاطمة الحوسني.