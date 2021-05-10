نفت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية المصرية عن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى. وأكدت نهال عنبر أن الفنان سمير غانم، ما زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، لكنه لم يدخل في غيبوبة.

وأضافت نهال أن الفنان القدير تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.

جدير بالذكر أنه كان أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الفنان المصري، سمير غانم، دخل في غيبوبة، بعد توقف أجهزة جسمه عن العمل بشكل مفاجئ، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وبحسب المتداول في عدد من المواقع الإخبارية المصرية، فجر الاثنين 10 مايو/أيار الجاري، فقد تدهورت الحالة الصحية للفنان سمير غانم، بشكل كبير أثناء الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بسبب خضوعه إلى جلسة غسيل كلوى بالتزامن مع إصابته بفيروس كورونا والذي تسبب لخضوعه إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وكان سمير غانم المصاب بكورونا والنزيل بوحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في مصر، قد أجريت له جلسة غسيل كلوي، ساهمت في إضعاف حالته الصحية.

وقالت مصادر من داخل المستشفى الذي يقيم به سمير غانم، لوسائل إعلام مصرية، إن أعراض فيروس كورونا ظهرت على الجهاز الهضمي عنده، ثم أثرت على الكلى، لافتًا إلى أن كبر سنه وإصابته ببعض الأمراض، هما سبب تأخر حالته بشكل سريع. وأنه موضوع على جهاز التنفس الصناعي، وأن نسبة الأكسجين في الدم أصبحت أقل من 70%، مؤكدًا على أنه في خطر شديد ويحتاج معجزة للشفاء.