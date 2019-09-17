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نهى نبيل تسخر من فرح الهادي وتتنمر عليها .. والسبب ؟

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” نهى نبيل ” وهي تسخر من الفنانة ” فرح الهادي ” .

وظهرت نهى في الفيديو وهي تجلس في سيارة ثم بدأت في تقليد فرح الهادي في طريقة نطقها لبعض الكلمات .. مثل طريقة نطق فرح لإسم زوجها ب ” عغيل ” وعلى تسميتها المغرب بالـ ” مقرب ” .

وأشارت وهي ضاحكة بسخرية إلى وجود فرق واضح بين حرفي ” القاف والغاء ” وأنه يمكن لفظ كل منهما بطريقة مختلفة تماما عن الآخر .

وتداولت عدد كبير من الحسابات مقطع الفيديو على موقع ” إنستجرام ” والذي حقق على أحدها أكثر من 9 آلاف مشاهدة في ساعات قليلة جدا .

وتفاعل المتابعين على الفيديو بالتعليقات ما بين مؤيد ومعارض فمنهم من دافع عن فرح و معترضا على إنها تتعرض للتنمر .. ومنهم من انتقدها وأيد ذلك .

 

 

 

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