نهى نبيل تصدمُ مهند الحمدي بطل مسلسل “جمان” بتعليقها.. شاهدوا كيف ردّ الأخير؟

فاجأت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل النجم السعودي مهند الحمدي بطل مسلسل “جمان” عندما قابلته بالصدفة، ووثّقت الفاشينيستا لقاءهما عبر مقطع فيديو نشرته عبر “سناب شات”.

وقالت نهى نبيل للفنان مهند الحمدي بأنها كرهته في مسلسل “جمان”، لكن عندما شاهدته على أرض الوقع فإن الأمر اختلف معها وشعرت بالمحبة تجاهه، معلقةً:”حبيتك لما شفتك”، متمنيةً له التوفيق في مسيرته الفنية.

وردّ الحمدي على “نبيل” بأن الجمهور سيكرهه بسبب تعليق الفاشينيستا الكويتية، قائلاً:”لا هيك هيكرهوني العالم”، لتُعلّق على كلامه مجددًا: “لا والله حبوب وطيب وبسيط ومتواضع”، ليرد في آخر الفيديو: “الله يسلمك والعالمية صعبة”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو خاصةً وأن النجم السعودي يحظى بمتابعة واسعة في الوقت الحالي لأنه يشارك في مسلسل “جمان” برفقة الممثلة نور الغندور، ولقي المسلسل مشاهدة كبيرة، وتتصدّر حلقاته مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا “تويتر”.

كما أثار المسلسل حالة جدل بين المتابعين بعدما وصفه الجمهور بأنه يُروّج لتسلُّط الرجل على المرأة وتعنيفها، وهذا ما ظهرت عليه أحداث الحلقات السابقة، بعدما بدأ مهند الحمدي في الحلقات الأولى يُجسّد دور الشاب العاشق والمساند لحبيبته، ثم تغيّر سلوكه بعد الزواج.

واعتبر عددٌ من متابعي المسلسل أنّه وبالرغم من انتمائه لفئة الرومانسية إلا أنّه صوّر الزّواج على أنّه مشروع فاشل ومليء بالمشاكل والعنف. وسخر البعض بأنّهم بعد مشاهدتهم للمسلسل أصبح لديهم عقدة من الزّواج والارتباط.

وتدور أحداث المسلسل حول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي ويجسّد قصصًا مختلفة في قالب رومانسي مثير. وهو من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال.

كما يُعد “جمان” التعاون الثاني بين الممثل مهند الحمدي والممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور بعدما نجحَا في شهر رمضان الماضي خلال مسلسل “دفعة القاهرة”.