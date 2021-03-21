خرج الفنان الكويتي نواف العلي بشكل غاضب ليرد على الانتقادات التي تعرض لها بعد انفصاله عن الفنانة هبة الدري مؤخرًا وذلك عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء رد نواف العلي على متابعة كتبت تعليقًا انتقدته بعد طلاقه من هبة الدري، وقالت في تعليقها: “والله صراحه هبه محترمه وخلوقه جداً .. (انت خسرتها! ) الله يوفقها ويعوضها بالافضل ويعوضها باللي يستاهلها ويحافظ عليها”. ليرد نواف العلي عليها موجها تساؤلا: “كيف عرفتي اني خسرت؟ انتي كنتي عايشة معانا؟”.

"نواف العلي" يظهر غاضبًا للغاية ويشتم المتابعين بعد تعليقهم بأنهُ هو الخاسر بانفصاله عن "هبه الدري" pic.twitter.com/t612Nt7MTs — WHR (@whrumor) March 21, 2021

كما رد على متابع اخر قال له: “هي ما عمرها جابت طاريك ليش ما تسترجل وتسد فمك عنها” ليرد عليه بالشتائم قائلا “ما بقى الا عيال الشوارع يصعدون عند اسيادهم”.

وكان اسم نواف العلي قد تصدر رواد السوشال ميديا، واتهموه بأنه تنصل من أي مسؤولية تقع على عاتقه تجاه طليقته وفق المتابعين، مشيرين إلى أنه ليس من الرجولة أن يُخلي مسؤوليته عن أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله أم أبنائه.

يذكر أن انفصال نواف العلي وهبة الدري جاء بعد زواج دام قرابة 9 سنوات، حيث تزوجا عام 2012، ورزقا بطفلين هما “بدر” عام 2014، و”فهد” عام 2017،

وكان نواف العلي قد أعلن انفصاله عن هبة الدري عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” حيث كتب: “أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي”، مشيرا إلى أن الانفصال كان منذ فترة لكنه لم يعلن عن ذلك، وأضاف: “الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله”.