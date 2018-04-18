نوال الزغبي تتلقى تحذيرا من زوجها قبل اطلالتها امس في “لهون وبس”… شاهد ماذا قال!

توترت علاقة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بابنتها تيا إلى حد كبير حتى وصلت بينهما الخلافات إلى حذف بعضهما البعض من موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وفضلا عن ذلك انتقال تيا للعيش مع والده ايلي ديب.

وكانت “تيا” الابنة الكبرى لنوال تضامنت مع والدها بشأن اقامة مؤتمر صحفي حال قيام نوال بذكر تفاصيل تخص حياتهم الشخصية في اي برنامج تلفزيوني أو حوار صحفي.

وكانت نوال قد تحدثت في حوار اذاعي عن هذا الموضوع مؤكدة ان ابنتها تعيش مع والدها قائلة ان هذا من حقها وعن وجود تواصل بينهما قالت نوال: “لا يوجد تواصل تواصل بس هذه بنتي وحبيبة قلبي وبالنهاية عايشة مع ابيها مش عايشة عالطريق”.

وكان ” ايلي ديب” الزوج السابق لنوال كتب بحسابه الرسمي قبيل ظهورها امس في حلقة “لهون وبس” مع هشام حداد على قناة “ال بي سي” : “ليوم المغنية عندها مقابلة تلفزيونية بتمنى ما تجيب سيرة حياتنا الشخصية سواء بالمباشر أو غير مباشر يعني تنسى انو انا وبنتي تيا موجودين على هالكوكب، وإلا هالمرة مؤتمر صحفي انا وبنتي تيا بالإضافة لحلقة تلفزيونية مع أحد كبار الإعلاميين يلي صرت معتذر منو اكتر من عشر مرات … وبالوثائق متل العادة”.

وأضاف: ” وطبعا” كلكن بتتذكروا حلقتي مع زافين على تلفزيون المستقبل سنة ٢٠٠٩ كيف قلبت كل المقاييس، ميشان هيك وبكل محبة (ما بقا تسمحي لحدا يفتح معك موضوع حياتنا الشخصية يلي هي مش ملكك وحدك ، هيدي كمان ملكي وملك بنتي) وقد أعذر من أنذر.