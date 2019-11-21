نوال الزغبي تعايد إبنتها تيا بمناسبة عيد ميلادها

عايدت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ إبنتها تيا ديب لمناسبة عيد ميلادها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّقت بالقول:”عيد ميلاد سعيد يا كل ما أملك، يا حبي وأميرتي”، وبدورها ردّت تيا على والدتها بالقول:”بحبك”.

ومن جهتها علّقت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ على صورة نوال وتيا قائلةً:”عيد ميلاد سعيد لأميرتي، الله يحميكما”.

وقد تفاعل الجمهور مع صورة نوال وإبنتها بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالهما وشبه تيا لوالدتها، متمنين لهما السعادة.

ويشار إلى أنه منذ فترة تمّ تسريب أغنية “بدك تسأل عليي” للزغبي من كلمات أحمد ماضي وألحان جان صليبا، وقد انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير ولاقت تفاعلاً كبيراً.