الصفحة الرئيسية فن نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بصورة عفوية بملابس النوم على سرير غرفة نومها

نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بصورة عفوية بملابس النوم على سرير غرفة نومها

بواسطة -
0 80
Nawal El Zoghbi iii

نوال الزغبي

أحدثت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضجة في أوساط متابعيها بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت فيها وهي تستلقي على السرير في غرفة نومها في منزلها مرتدية ملابس النوم. وأرفقتها بكلمات من إحدى أغنياتها: “وبيتقل والتقل سياسة والكلمة يردها بغلاسة ياما عانى فليلة وياما قاسى كلها أفلام” محققة أكثر من 50 ألف إعجاب.

وتساءل عدد من المتابعين عن جدوى التقاط الفنانين صوراً لأنفسهم من داخل غرفهم الخاصة منتقدين هذا بشدة فيما رأى آخرون أن النجمة تبدو عفوية جداً.

ويشار إلى أن نوال أشعلت الحساب منذ أيام بعد نشرها صورة لها برفقة ابنتها تيا لمناسبة يوم ميلاد الأخيرة. ووجهت إليها من خلالها رسالة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد يا كلي، يا حبي، يا أميرتي”.

nawal el zoghbi tia

نوال الزغبي

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.