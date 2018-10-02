نوال الزغبي تنشر فيديو وهي في عمر الـ14.. شاهدوا كيف كانت!

إستذكرت الفنانة ​نوال الزغبي​ بداياتها عبر فيديو نادر لها، بدت فيه في مرحلة المراهقة، وتحديداً وهي في عمر الـ14 عاماً.

وظهرت الزغبي في الفيديو الذي أعادته نشره عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تغنّي أول عمل فني خاص بها، والذي كان يحمل عنوان “غرب يا حمام”.

يا الله كان عمري ١٤ سنة وأول اغنية خاصة عملتها بحياتي 😁😁😁 https://t.co/LanQ5spUES — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 1, 2018

وعبّرت الزغبي عن سعادتها الكبيرة بهذا المقطع، وعلّقت: “يا الله كان عمري 14 سنة.. أول أغنية خاصة عملتها بحياتي”.

يُذكر أن الزغبي كانت قد طرحت مؤخراً فيديو كليب “برج الحمل”، عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناي، ألحان الموسيقار طلال، التوزيع الموسيقي حسام كامل، والكليب من إخراج بسام الترك.