نوال الزغبي: “ما بعرف اعمل تبولة”.. ومتابع يسألها: “لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل”!

تنشط الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في التواصل مع متابعيها وجمهورها بشكل دائم عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا وامتناع الحكومة اللبنانية عن وقف الرحلات مع ايران وعدد من الدول الموبوءة بهذا الفيروس عبرت نوال الزغبي عن غضبها في تغريدة قالت فيها: “بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا.. في رجال بهالبلد؟”.

بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا 😡 في رجال بهالبلد؟؟؟؟؟؟ #الكورونا https://t.co/eWmQ2rVxFx — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 11, 2020

وفي تغريدة اخرى، نشرت نوال الزغبي صورة من مسلسل “ارطغرل” مع هاشتاغ “خليك بالبيت” ليرد عليها احد متابيها: “في فيلم احلى .. بتعزميني ناكل تبولة من تحت دياتك .. و بنحضروا .. شو رايك”.

انا ما بعرف اعمل تبولة🙈🙈🙈🙈 https://t.co/QClZypFeP9 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 11, 2020

غير ان نوال الزغبي ردت قائلة “انا ما بعرف اعمل تبولة” وهنا علق بعض المتابعين مازحين حيث قال احدهم “لكان لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل” ليرد اخر “وائل يعملك اياها”.