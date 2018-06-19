نوال الكويتية: شمس أعطتني قيمة كبيرة تُشكر عليها‎

تحدّثت الفنّانة ​نوال الكويتية​، عن علاقتها بالفنّانة شمس الكويتيّة، وذلك من خلال برنامج “صباح العربية” الذي يعرض عبر قناة “العربية”.

وقالت نوال أثناء المقابلة:”شمس أعطتني قيمة كبيرة تُشكر عليها”. هذه الجملة كان لها وقعها على المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الذين سارعوا الى نشر تعليقاتهم عبر صفحاتها.

وأضافت نوال: “شمس وقفت معي في موقف انساني خاص بيني وبينها لن أنساه، وهي فنانة ناجحة وجميلة، تربطني بها علاقة طيبة”

يذكر أن نوال الكويتية قد تصالحت أخيرا مع الفنانة أحلام بعد خلاف دام لسنوات عديدة.