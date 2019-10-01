نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها بحركات رياضية في الجيم

نشرت الفنانة المصرية ” نيرمين الفقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها من داخل إحدى صالات الجيم .
وظهرت نيرمين في الصور وهي تستعرض رشاقتها بأدائها لعددا من التمارين الرياضية داخل الجيم .
فظهرت وهي تؤدي تمارين صعبة بالوقوف على يديها رافعة قدميها أعلها .
وكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” العودة إلي الجيم .. معملتش القبة من أيام المدرسة ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيها ومحبيها على الصور والذين أبدوا إعجابهم برشاقتها ولياقتها البدنية .
وجاءت التعليقات تشجيعية وايجابية مثل : ” عاش يا وحش ” و ” لو واحدة عندها ٢٠سنة ممكن يجيلها الغضروف والله بس انتي بطلة .. أجمد يا بطل ” و ” ماشاء الله عليكي بجد ربنا يحرسك “.
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