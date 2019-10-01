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نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها بحركات رياضية في الجيم

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نشرت الفنانة المصرية ” نيرمين الفقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها من داخل إحدى صالات الجيم .

وظهرت نيرمين في الصور وهي تستعرض رشاقتها بأدائها لعددا من التمارين الرياضية داخل الجيم .

فظهرت وهي تؤدي تمارين صعبة بالوقوف على يديها رافعة قدميها أعلها .

وكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” العودة إلي الجيم .. معملتش القبة من أيام المدرسة ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها ومحبيها على الصور والذين أبدوا إعجابهم برشاقتها ولياقتها البدنية .

وجاءت التعليقات تشجيعية وايجابية مثل : ” عاش يا وحش ” و ” لو واحدة عندها ٢٠سنة ممكن يجيلها الغضروف والله بس انتي بطلة .. أجمد يا بطل ” و ” ماشاء الله عليكي بجد ربنا يحرسك “.

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#Back#to_Gym#Finally#معملتش#القيه#_من_ايام_المدرسه#ا

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A post shared by Nermineelfiky Official Page (@nermine_elfeky) on

 

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