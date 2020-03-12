نيللي كريم تتعرض لحادث في كواليس تصوير مسلسلها الجديد وتنقل للمستشفى

تعرضت الفنانة اللبنانية ” نيللي كريم ” لحادث أثناء تصوير مشهد خطير في مسلسلها الجديد ” 100 وش ” المقررعرضه في شهر رمضان المقبل .

حيث كشف فريق العمل عن إصابتها بتمزق في قدمها اليمني على خلفية إستقلالها لدراجة بخارية برفقة شخص ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة ليصطدم بحائط مما عرضها إلى تلك الإصابة والتي استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

وخضعت نيللي كريم إلى عملية جراحية في قدمها وطالبها فريق الأطباء بالراحة لمدة 3 أيام كاملة دون بذل أي مجهود .

كما خرج نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات له طمأن بها الجمهور على صحتها مشيرا إلى إنها بصحة جيدة .