أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، مساء الأربعاء، 17 آذار/مارس، أنها فسخت خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، دون إبداء الأسباب.

وقالت كريم في تصريحات لـ”إي تي بالعربي”: “كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله”.

وأضافت: “مفيش حد سعيد 100% ولا تعيس 100% أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جدًا بس مبزعلش من حد، وكل واحد بحاول اديله عذره، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني جدا”.

وكانت الفنانة المصرية، نيللي كريم، قد كشفت في في يوليو/ تموز 2020، عن خطوبتها لرجل الأعمال المصري الذي يكبرها بـ 6 سنوات.

وجاء تأكيد نيللي بعد أن حيّرت جمهورها بصورة غامضة لها أمام البحر على موقع “إنستغرام” وهي تمسك يد رجل من دون الكشف عن هويته.

وقالت الفنانة بعد ذلك إن الاحتفال بالخطوبة كان عائليا تماما وحضره 4 أفراد من كل عائلة فقط، وأقيمت على أحد الشواطئ الساحلية.

وأعربت نيللي كريم وقتها عن سعادتها بتلك الخطوبة، موضحة أنها تأتي بعد قصة حب وتقارب كبير في وجهات النظر.

وكان من المقرر أن تحتفل نيللي كريم بزواجها الثالث في نهاية فصل الصيف، قبل أن تعلن اليوم عن فسخ خطوبتها.

وتزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

وكانت انتشرت معلومات حول عمر إسلام تشير إلى أنه متزوج ولديه ولدان، كما أنه صديق مقرب من الفنان المصري عمرو دياب، وزوجته السابقة صديقة مقربة من طليقة عمرو دياب زينة عاشور، وأنه تخرج في الجامعة الأمريكية تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989، وكان أحد الرواد فى استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، كما امتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه من 90 متجرا.

لكن نيللي كريم وأوضحت أن غالبية المعلومات التي تم تداولها عن رجل الأعمال عمر إسلام مغلوطة، وبينها الحديث عن عُمره الذي قيل إنه 60 عامًا.