نيللي كريم تكشف للمرة الاولى تفاصيل استئصال ورماً في وجهها

بعدما كشفت الفنانة نيللي كريم عن خضوعها لعملية جراحية مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية، انتشرت أخبار تعلن أن الجراحة كانت لإزالة ورم في المخ، مما أثار موجة من القلق عليها من قبل جمهورها، إلا أن نيللي خرجت لتكشف حقيقة الجراحة التي خضعت لها، حيث أوضحت لوكالة “سبوتنيك” أنها أجرت استئصالاً لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوماً، قائلة: “أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي”، موضحة أن العملية كانت دقيقة وصعبة جداً نظرا لمكان الورم “اللي طلع حميد والحمد لله”، على حد تعبيرها.

وطمأنت جمهورها على استقرار حالتها الصحية بعد نشرها عدة صور على حسابها بإنستغرام لمعالم البلدة السياحية، مما يؤكد استقرار حالتها الصحية بعد خضوعها للعملية الجراحية التي أجرتها هناك.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم، الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، والذي حقق نجاحاً كبيراً جدًا، حيث تعد إيراداته هي الأعلى في تاريخ السينما المصرية.