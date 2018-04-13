نينا عبد الملك تعيش حالة من الحزن في دبي.. والسبب!

أشعلت الفنانة اللبنانية ​نينا عبد الملك​ الأجواء في حفل افتتاح اول ستوديوهات لـYouTube Space في العالم العربي في دبي حيث تمت دعوة عبد الملك من قبل شركة غوغل العالمية.

وقدمت عبد الملك في الحفل أغاني ألبومها “إذا”، ثم قامت بتصوير اغنية “ليلي طويل” في ستوديوهات يوتيوب بعدسة المخرج فادي حداد.

يحمل الكليب مشاعر كثيرة، حيث جسّدت نينا إحساس الكلمة واللحن والأداء من حزن فراق الحبيب والبكاء من شدّة الشّوق والإنهيار بسبب الغدر والخيانة.

“ليلي طويل” من كلمات محمّد الإدريسي، ألحان يونس مغري وقد قام بالتوزيع الجديد الموزع عمر صبّاغ.

عبد الملك وفور انتهاء التصوير عادت إلى لبنان وسجّلت أغنية جديدة مع DJ Rodge الذي اختارها أيضاً نظراً لقدرات صوتها الذي يستطيع أداء الشرقي والغربي معاً، وكونها مؤثّرة لجيل الشباب.

وقد أعلنت نينا عبر صفحاتها الرسميّة أنّها ستطلق اليوم في 13 نيسان ذكرى الحرب اللبنانية أغنية “بيروت” في ضبيه.