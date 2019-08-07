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هاني حسن الأسمر يوجه رسالة مؤثرة إلى والده في ذكرى رحيله

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نشر المطرب الشاب ” هاني حسن الأسمر ” نجل الفنان الراحل ” حسن الأسمر ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة لوالده في إحياء ذكرى رحيل الفنان حسن الأسمر الثامنة .

ووجه هاني رسالة مؤثرة لوالده في تعليقه على الصورة .. وكتب قائلا : ” في هذا اليوم رحل أطيب وأحن اب فى الدنيا وحشتنى اوى يااااابا ربنا يرحمك وهتفضل عايش فى القلوب ” .

ورحل الفنان حسن الأسمر عن عالمنا في السابع من أغسطس لعام 2011 عن عمر يناهز ال 52 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة .

واشتهر حسن الأسمر بالغناء الشعبي وكان يعد من أحد نجوم الأغنية الشعبية لسنوات عديدة وخاصة خلال  فترة التسعينات .

ومن أشهر أغانيه : كتاب حياتي يا عين ، متشكرين ، أنا أهو وأنت أهو ، أعملك إيه حيرتني ، أشكي لمين ، رمشو ، حرامي القلوب .

فى هذا اليوم رحل اطيب واحن اب فى الدنيا وحشتينى اوووووى يااااااابا ربنا يرحمك وهتفضل عايش فى القلوب

Posted by Hany Hassan El Asmar on Tuesday, August 6, 2019

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