هاني رمزي يخسر 22 كيلو من وزنه… شاهد كيف بدا!

كشف الفنان المصري هاني رمزي: إنه عانى كثيرًا لفقدان جزء من وزنه، حتى وصل إلى وزنه الحالي، الذي كان يحلم به.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

أضاف “رمزي” خلال لقائه الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، أنه فقد 22 كيلو من وزنه، عن طريق الرياضة والريجيم، مشيرًا إلى أنه ظل يذهب إلى الجيم لمدة ساعتين يوميا على الأقل، وفكر في إجراء عملية ليفقد جزءًا من وزنه، لكن البعض خوّفه من الأمر، فلجأ للرياضة وعمل نظام غذائي.

وحل النجم هاني رمزي، والفنانة اللبنانية مايا نصري ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” للحديث عن كواليس فيلمهما الجديد “قسطي بيوجعني”، والذي تم طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائي.