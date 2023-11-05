تداولت بعض الصور والفيديوهات للفنان عمرو دياب والفنانة ليلى علوي على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إحيائهما حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال في أحد فنادق القاهرة.

رقص عمرو دياب وليلى علوي

وظهر الفنان عمرو دياب وهو يرقص مع العريس على أغنية أنت هتدلع وترافقه الفنانة ليلى علوي، وذلك بعد تبرعه لأهل غزة بـ 5 ملايين جنيه.

أما ليلى علوي، فقد تعرضت لهجوم حاد من الجمهور حيث ظهرت وهي تغني وترقص ما جعل العديد من الجمهور ينتقدونها بشراسةـ خاصة في هذا الوقت التي تشهد فيها غزة وفلسطين قصفاً بالطائرات والأسلحة وأزمة حادة في الدواء والغذاء.

أظهرت الصور والفيديوهات، رقص كل من عمرو دياب وليلى علوي معًا وبرفقة العروسين على أغنية “أنت هتدلع”، وجاء عمرو دياب باللوك الأخير الذي ظهر به في أحد صور له وهو دقن صغيرة، “دوجلاس”، وجاء مرتديا بدلة، أما ليلى علوي فجاءت مرتدية فستات بأكمام طويلة ومغلق من كافة الاتجاهات إلا الصدر قليلا.

ليلى علوي تدعوا لعمل فيلم عالمي عن فلسطين

وحرصت ليلى علوي على المشاركة فى إحدى ندوات المهرجان التى تقام فعالياته حتي يوم 28 من شهر اكتوبر الماضي ودعت خلال هذه الندوة لتقديم عمل فني ضخم.

وأضافت ليلي علوي خلال هذه الندوة أنها على أتم الاستعداد لعمل فيلم عربي عالمي يتحدث عن القضية الفلسطينية وتشارك فيه بدون أجر.

رسالة ليلى علوي

ومع بداية تصاعد الأحداث فى غزة حرصت ليلى علوي على التعليق عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتبت رسالة قوية عبرت فيها عن غضبها لما يحدث فى غزة قائلة: في الأيام الصعبة اللي بنعيشها لازم نتكاتف ونتعاون ونتحد في وش كل محاولة للعبث بأراضينا أو محاولة طمس القضية الفلسطينية اللي هتفضل طول عمرها قضية مصر الأولى اللي عمرها ما اتخلت عن أشقائها في أي ظرف من الظروف وطول الوقت من خلال قيادتنا الحكيمة والقوية قادرة ترد العدوان عننا وعمرها ما قبلت المساس بينا أو بكرامتنا وأراضينا.



وتابعت: واللي بيحصل في غزة من مجازر واستباحة للدماء هو عار على الإنسانية كلها ولا يمكن استمرار السكوت عليه في ظل الظروف الطاحنة التي يمر بها أهلنا هناك.

عمرو دياب وتضامنه مع غزة

أما الفنان عمرو دياب ، فقد تضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية وقرر التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

وقرر النجم عمرو دياب تأجيل حفله في دبي غدًا الجمعة، بساحة كوكاكولا أرينا.

وأعلنت الصفحة الرسمية عبر انستجرام كاتبة، بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة.

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