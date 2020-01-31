هجوم على طارق العريان بعد نشر أحدث صوره

تعرض المخرج ​طارق العريان​ لهجوم كبير خصوصا من محبي الفنانة ​أصالة​ التي اعلن الانفصال عنها منذ أسابيع، وقد نشر صورة جديدة له يظهر بها بالجيم ومن الواضح انه اصبح اكثر مرونة وبدا عليه مواصلة تمارينه في النادي الرياضي .

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial) on Jan 30, 2020 at 1:24pm PST



وبعد ان كتب تعليقا على الصورة ملمحا ان حياته اصبحت افضل عاد وحذفه كي يجنب نفسه الدخول بمشاكل. الا ان عدد كبير من المتابعين حاولوا ايصال رسالة له بأنه سيندم بعد ان ترك اصالة وبأنه لا يساوي شيئا من دونها وأن اصالة كانت تحبه جدا وخسرها.