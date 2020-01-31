هجوم على طارق العريان بعد نشر أحدث صوره

تعرض المخرج طارق العريان لهجوم كبير خصوصا من محبي الفنانة أصالة التي اعلن الانفصال عنها منذ أسابيع، وقد نشر صورة جديدة له يظهر بها بالجيم ومن الواضح انه اصبح اكثر مرونة وبدا عليه مواصلة تمارينه في النادي الرياضي .
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وبعد ان كتب تعليقا على الصورة ملمحا ان حياته اصبحت افضل عاد وحذفه كي يجنب نفسه الدخول بمشاكل. الا ان عدد كبير من المتابعين حاولوا ايصال رسالة له بأنه سيندم بعد ان ترك اصالة وبأنه لا يساوي شيئا من دونها وأن اصالة كانت تحبه جدا وخسرها.