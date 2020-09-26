تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

أنه النجم المصري “محمد فراج” الذي أستطاعت أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين، وأرفق فراج تلك الصورة بالتعليق :” أنا مكنتش اعرف إنك شبهى قوى كده ..-أنا مش شبهك .. إنت اللى شبهى ..”.

وعلي الصعيد الفنى، يجسد الفنان محمد فراج خلال أحداث مسلسل “تقاطع طرق” دور رجل أعمال سلفي ولديه العديد من مشاريع السوبر ماركت داخل مصر وفى دولة أمريكا ويدعى بـ”الشيخ إبراهيم”، وتكشف حلقات المسلسل علاقته ببطلة العمل منى زكى وتايسون – محمد ممدوح للمخرج تامر محسن.

كما ينتظر محمد فراج عرض أحدث أعماله الفنية والممثل فى “فيلم الصندوق الأسود” أمام منى زكي ومصطفى خاطر وشريف سلامة وإخراج محمود كامل، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة، حول امرأة تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها، ويجسد فيه للمرة الأولى شخصية “هجّام”، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم.