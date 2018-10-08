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هذا المرض الخبيث كان سبب وفاة دينا هارون عن 44 عاما

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دينا هارون مع ابنها الوحيد كرم

دينا هارون مع ابنها الوحيد كرم

رحلت الفنانة السورية دينا هارون عن عالمنا، اليوم الإثنين، وهي في أوج عطائها وشبابها، وذلك في مستشفى “الأسد الجامعي” في العاصمة دمشق، حيث كانت تتلقى العلاج.

دينا هارون اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالي ثلاث سنوات وذلك بعد انتكاسة صحية دخلت على اثرها المستشفى بسبب مرض تم وصفه بـ”الغامض”، ولم تعرف طبيعته على وجه التحديد.

والتزمت عائلة الفنانة دينا الصمت، إزاء وضعها الصحي، لكن دينا هارون سبق ونفت عام 2016 إصابتها بمرض غامض، مبينة أن سبب “تورم يدها اليمنى”، تعرضها للدغة حشرة، ومستنكرة ما أثير حول إصابتها بمرض خطير.

غير ان مصادر كشفت أنه تم إدخال دينا للمستشفى بعد تشخيص مبدئي من الأطباء بإصابتها بالزائدة الدودية، لكنهم اكتشفوا في وقت متأخر إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتشر سريعًا وأدى لوفاتها.

دينا هارون ممثلة سورية من مواليد عام 1973 بدأت حياتها الفنية في عام 2000 مع الفنان ياسر العظمة. وهي شقيقة الفنانة تولاي هارون.

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