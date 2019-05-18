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هذا ما تقوم به رانيا يوسف قبل النوم!

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Rania Youssef

رانيا يوسف

شاركت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ متابعيها صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تقرأ رواية “حكايات يوسف تادرس” للأديب عادل عصمت، واكتفت بالتعليق عليها بـ “تصبحون على خير”.

الرواية تتناول رحلة يوسف تادرس ابن مدينة طنطا الذي ينشغل بالفن في ورشة جمعية الكتاب المقدس ويلتحق بكلية الفنون الجميلة في الإسكندرية في حقبة السبعينيات، لكنه يرغم على هجر هذا الطريق في شبابه بسبب المناخ الاجتماعي والاقتصادي السائد، ثم يعود في النهاية إلى عشقه للفن.

 

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#goodnight

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