نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو سُجّل للفنانة الراحلة فاتن فتحي المعروفة باسم “نادية العراقية”، وأظهر ما كانت تتمنى فعله قبل وفاتها.

وتبين أن المقطع كان قد سُجّل أثناء مقابلة أُجريت مع الراحلة على شاشة قناة “الشرقية”، وقالت خلالها إنها لم تخف من كورونا، وإنها كانت في بلدها تقصد أماكن تضمّ مصابين بالطاعون.

ولفتت أثناء اللقاء إلى أنها أبلغت زوجها أنها تريد الخروج والتطوع في أحد المستشفيات كممرضة لمعالجة مرضى الكورونا، لكنه رفض بشدة مشيراً إلى أن إصابتها بالمرض في هذه السنّ قد تكون خطِرة. وتابعت أنه أقفل باب المنزل لمنعها من الخروج.

ويُشار إلى أن نادية العراقية توفيت في منتصف أيار (مايو) الجاري (2021) بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز الـ57 عاماً.

ونشرت ابنتها مي محروس خبر الوفاة عبر حسابها في موقع “فيسبوك” حيث كتبت: “ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإن إليه راجعون”.