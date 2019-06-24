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هذا ما قاله محمد عساف بعد 6 سنوات على فوزه بـ “آراب أيدول”!

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mohamed assaf j

نشر الفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​صورة له من لحظة فوزه في برنامج “​آراب أيدول​”، اي منذ 6 سنوات، وذلك على صفحته الخاصة.

وعلق محمد عليها قائلا: “ست سنوات مضت منذ الانطلاقة في عالم الشهرة، تضمنت بعض العقبات والعثرات لكنها تكللت بالنجاحات والإنجازات، ويبقى شعار الدرب.. بقدر الكدّ تكتسب المعالي.. ومن طلب العلا سهر الليالي”.

وتابع: “أعمل دائما على منافسة نفسي لكي أطورها، فالمشوار طويل وما زال مستمر برفقة الجمهور الوفي، شكرًا لكم”.

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