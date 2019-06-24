هذا ما قاله محمد عساف بعد 6 سنوات على فوزه بـ “آراب أيدول”!

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف صورة له من لحظة فوزه في برنامج “آراب أيدول”، اي منذ 6 سنوات، وذلك على صفحته الخاصة.
وعلق محمد عليها قائلا: “ست سنوات مضت منذ الانطلاقة في عالم الشهرة، تضمنت بعض العقبات والعثرات لكنها تكللت بالنجاحات والإنجازات، ويبقى شعار الدرب.. بقدر الكدّ تكتسب المعالي.. ومن طلب العلا سهر الليالي”.
وتابع: “أعمل دائما على منافسة نفسي لكي أطورها، فالمشوار طويل وما زال مستمر برفقة الجمهور الوفي، شكرًا لكم”.
ست سنوات مضت منذ الإنطلاقة في عالم الشهرة ،تضمنت بعض العقبات والعثرات لكنها تكللت بالنجاحات والإنجازات ويبقى شعار الدرب “بقدر الكدّ تكتسب المعالي .. ومن طلب العلا سهر الليالي” .
أعمل دائما على منافسة نفسي لكي أطورها، فالمشوار طويل و ما زال مستمر برفقة الجمهور الوفي ،شكرا لكم❤ pic.twitter.com/fifcYzOes0
— محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) June 22, 2019