هذا ما كشفه احمد سعد عن الوضع الصحي لزوجته سمية الخشاب

طمأن الفنان أحمد سعد جمهوره على صحة زوجته الفنانة سمية الخشاب، بعد تعرضها الأيام الماضية لأزمة صحية.

نشر سعد عبر حستبه على انستغرام صورة لسمية وكتبت تعقبيا عليها: “احبائي باطمنكم علي حبيبتي الحمد لله رب العالمين انك قومتيلي بالسلامه ونورتي حياتي تاني وشكرا لكل الناس اللي بتحبها انهم كانوا بيطمنوا عليها ويدعوا لها حتي ولو بتعليق ..يا رب ما حد يشوف شر ابدا”.

كانت سمية الخشاب نقلت إلى الرعاية المركزة بالمستشفى الجوي التخصصي في التجمع الخامس، الثلاثاء 12 يونيو، بسبب مشاكل صحية في الطحال حسبما جاء في موقع “الدستور”.