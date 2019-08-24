هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري محمود ياسين!

قالت الفنانة المصرية نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر، إن الحالة الصحية للفنان المصري محمود ياسين، بدأت في الاستقرار بعد أن عانى من وعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت نهال عنبر، في تصريح لـ’’إرم نيوز‘‘، أنها تتابع مع الفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين وابنه عمرو، لمعرفة ما إذا كان يحتاج الفنان الكبير لنقله إلى المستشفى من عدمه، موضحة أن الحالة الصحية لم تكن سيئة، وأصرت أسرته على تلقيه العلاج في منزله حتى تعافى تمامًا.

وأشارت ’’عنبر‘‘ إلى أنها ومجلس النقابة لم يستطيعوا زيارته؛ احترامًا لأسرته وخاصة شهيرة التي منعت عنه الزيارة حتى لا تؤثر على حالته النفسية.

وقالت نهال عنبر إن النجمة اللبنانية إليسا ستتراجع عن قرار اعتزالها الغناء في وقت قريب جدًا وهو القرار الذي اتخذته بسبب “المافيا” التي وصل اليها مجال الغناء.

يُذكر أن الفنان المصري الكبير محمود ياسين، صاحب الـ78 عامًا، ابتعد عن التمثيل منذ العام 2012، حيث كان فيلم ’’جدو حبيبي‘‘ هو آخر فيلم يقدمه الفنان الكبير، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في القلب، ونصحه الأطباء بالراحة؛ لأن حالته الصحية لا تسمح بالعمل لساعات طويلة.