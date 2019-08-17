هذه الحسناء ابنة نجمة شهيرة.. خمنوا من هي!

أذهلت نتالي ابنة الفنانة السورية تولاي هارون المتابعين بجمالها، بعدما نشرت الاخيرة صورة جمعتهما معاً في حسابها على موقع “انستغرام”.

وأضافت معلقةً بقولها: “يافرحة قلبي انتي نتولة”.

وقالت نتالي في تصريحات صحافية سابقة إن والدتها شجعتها على العمل في مجال الرسم والتصميم. وأكدت أنها ساعدتها على مواصلة العمل من أجل تحقيق حلمها.

وقالت الأم إنا ابنتها هي “دلولتها” وإنها تحب الأزياء والجمال. وتابعت: “هي بنظري ملكة جمال وطفلتي”.

وكانت هارون احتفلت أخيراً بتخرج ابنها ليوناردو، فنشرت صورة تجمعهما. وعلقت: “الحمد لله يا ربي… هذا اليوم كنت أنتظره منذ زمن… فرحتي بك كبيرة يا ماما… الآن بدأت الحياة العملية بالنسبة لك… ربي يسعدك وشوفك بالعلالي بحبك ماما”.