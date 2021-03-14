أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “شمس الكويتية” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها مازالت تتمتع بنفس ملامح الوجه وتسريحة الشعر القصيرة المميزة.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” شمس الكويتية “

وعلي الصعيد الفنى، احتفلت المطربة شمس الكويتية بتكريمها عالميا بعدما حصد فيديو كليب أغنيتها الجديدة ” شيزوفرينيا” على ترشيحات لأكثر من 8 جوائز موسيقية في عدة مهرجانات كبرى، وأكدت ان رسالة الكليب وصلت في الخارج من الناس التي تفهم المعنى، ووجهت الشكر لكل من شاركها هذا الإنجاز.

واستعرضت شمس قائمة ترشيحات الكليب للفوز بالجوائز العالمية عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلّقت قائلة: “لأول مرة في تاريخ الامة العربية حصول عمل فني على 8 جوائز وترشيحات فوز لجوائز عالمية، فيديو كليب شيزوفرينيا يحصد الترشيحات والالقاب من الناس الي تفهم معنى الرسالة المطروحة في الكليب”.

وتابعت: “شكرا لكل شخص اشترك في صناعة هذا المنجز الذي يحمل فكرتي ومجهود فريق العمل سعيدة بفوز فيديو كليب شيزوفرينيا ٨ جوائز في دور المهرجانات العالمية للآن وترشحه في المرحلة النهائية لمهرجانات أخرى حول العالم، نذكر منها: الفوز بأفضل فيديو كليب في مهرجان كندا السينمائي، أفضل تصوير سينمائي وأفضل إخراج في مهرجان Cineawards العالمي للمخرج دان حداد”.

أضافت: “كذلك فوزه كأفضل فيديو كليب في مهرجان آسيا السينمائي، وأفضل فيديو كليب وإدارة فنية في مهرجان أوروبا السينمائي، ترشحه لأفضل كليب في باريس، أفضل كليب في نيويورك، أفضل كليب وديكور في مهرجان Indie السينمائي وغيرها أعلن عنها لاحقًا يا رب لك الحمد”.