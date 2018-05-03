هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة وملامحها تغيّرت.. خمنوا من هي!؟

يحرص المتابعون على أن يكتشفوا ماضي الشخصيات التي أعجبوا بأعمالها الإبداعية، خصوصا في الوسط الفني.

وأكثر ما يلفت المحبّون هو تلك الصور التي تعود إلى مرحلة طفولة الفنّان أو الفنّانة، لينتشر في الآونة الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بالأبيض والأسود للفنانة العراقية ​شذى حسّون​ حين كانت طفلة.

ومن جهة أخرى، كانت شذى قد شاركت متابعيها صورا لها وهي مرتدية الحجاب، ونشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولاقت هذه الصور إقبالا واسعا من قبل المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بفنانتهم.