هذه الطفلة البريئة تحوّلت إلى نجمة إغراء عربية.. من هي؟

هذه الطفلة البريئة تحوّلت إلى نجمة إغراء عربية.. من هي؟ فن

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تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود للفنانة المصرية روبي في مرحلة الطفولة.

وفي حين لفتت روبي الأنظار بملامحها فاعتبر الكثيرون أنها لم تتغيّر، أثنى آخرون على براءتها الطفولية في الصورة.

يُذكر أن روبي قد بدأت مشوارها الفني بالغناء كنجمة إغراء قبل الإنتقال إلى إحتراف التمثيل في الدراما المصرية.