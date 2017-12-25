هذه الطفلة البريئة تحوّلت إلى نجمة إغراء عربية.. من هي؟
تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود للفنانة المصرية روبي في مرحلة الطفولة.
وفي حين لفتت روبي الأنظار بملامحها فاعتبر الكثيرون أنها لم تتغيّر، أثنى آخرون على براءتها الطفولية في الصورة.
يُذكر أن روبي قد بدأت مشوارها الفني بالغناء كنجمة إغراء قبل الإنتقال إلى إحتراف التمثيل في الدراما المصرية.
ستتمنى يوم تموت
لو انها ماتت وهي بريئة
لانها ستقول بين يدي الله حين الحساب
يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
ولعنة الله على كل حكام بلاد الاسلام منذ 100
لانهاساقوا بدساتير عهرهم الكثيرين الى جهنم وبئس المصير !