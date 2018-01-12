هذه الطفلة حصلت على لقب ملكة جمال تركيا وعشقت مهند..من هي؟

هذه الطفلة حصلت على لقب ملكة جمال تركيا وعشقت مهند..من هي؟ فن

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في عمرها الـ21، فازت صاحبة الصورة بلقب ملكة جمال تركيا لعام 2002، لتبدأ بعدها حياة الشهرة والنجومية، حيث دخلت عالم الأزياء، وحققت فيه نجاحاً قوياً.

نجاح صاحبة الصورة كعارضة أزياء مهد بشكل كبير لاقتحامها مجال الفن، حيث اتحهت للتمثيل، وشاركت في أكثر من عمل درامي أشهرهم؛ مسلسل «موسم المطر»، كما عُرض لها مؤخراً مسلسل «بويراز كارايل».

على الجانب الشخصي، ارتبطت ملكة الجمال السابقة بعلاقة عاطفية طويلة بالنجم التركي الوسيم كيفانج تاتليتوج، إلا أنها انفصلت عنه، وقيل إنها قررت انهاء هذه العلاقة لرغبتها في الإنجاب، وهو الأمر الذي كان يرفضه الفنان الشهير بـ«مهند»، وهي حالياً متزوجة من أتاكان كورو، إذا لم تتعرف عليها، اضغط هنا.