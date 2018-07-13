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هذه الفنانة اعتذرت عن صورها الجريئة قبل رحمة حسن

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مازالت صور الممثلة رحمة حسن هي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم اعتذارها عنها وتأكيدها أن نشرها جاء رغما عنها بعدما تم سرقتهم من أجهزة المصورة سلمى الكاشف، ولكن هناك فنانة أخرى اعتذرت أيضا عن جلسة تصوير خضعت لها منذ عامين تقريبا
قبل رمضان 2016 بأيام نشر المصور الفوتوغرافي محمود عاشور مجموعة من الصور للفنانة رزان مغربي، والتي امتازت بجرأتها وارتدائها ثياب مكشوفة، وجاءت بعدها رزان لتعلن عن اعتذارها عن هذه الصور، وحذفتها بعدها بفترة مؤكدة أنها تحترم مشاعر جمهورها


المصدر: filflan.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

youm7.com : جلسة تصوير جريئة لـ رحمة حسن على “إنستجرام”

 

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