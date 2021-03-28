ممثلة مصرية شهيرة بلغ رصيدها الفني ما يقارب 44 فيلماً سينمائياً، وما يزيد على 100 مسلسلاً وسهرة وتمثيلية تليفزيونية وإذاعية , ويأتي هذه الرصيد بعدما دخلت مجال التمثيل وهي بسن صغيرة، وتميزت بالجمال المغمور بالرقة والأنوثة الطاغية، واضفت على جميع الأفلام التي شاركت فيها، روح خاصة من روحها الممزوجة بالمرح والرقة والحس الدرامي.

هي الفنانة المصرية زيزي مصطفي واسمها الحقيقي زينب مصطفى نصر، والتي اشتهرت بـ زيزى مصطفى فى 2 يونيو 1945، حصلت على دبلومة فى الإذاعة المصرية، بدأت العمل فى مجال الفن مبكرة، حيث كانت تبلغ من العمر 16 عاما من خلال مشاركتها فى فيلم” بين السماء والأرض” مع الفنانة هند رستم.

وتعرف عليها جمهور السينما المصرية أكثر في العديد من الأفلام التي شاركت الزعيم عادل إمام فيها، ومنها فيلم الحريف، وكذا في فيلم المراهقات، الذي شاركت فى بطولته مع الفنانة ماجدة، قبل أن يختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم البوسطجى الذي كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية على الشاشة الكبيرة، في عام 1968 أمام شكري سرحان وصلاح منصور، ويعد الفيلم من علامات السينما المصرية الفارقة.

زيزي مصطفي تزوجت ثلاث مرات، المرة الأولى تزوجت وهي في سن صغير من مهندس بحرى وأنجبت منه ولد وبنت. تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمد خيرى ولكنهما انفصلا، وكان زواجها لأخر مرة من الفنان يسرى مصطفى عام 1982، ولكن زواجهما لم يستمر طويلا أيضا وسرعان ما انفصلا، وأكدت زيزي أم وانشغالها في الفن كان من أسباب انفصالها في كل زيجاتها.

واجهت الفنانة زيزى مصطفي، العديد من الأزمات فى حياتها الخاصة بعيدا عن مجال الفن. حيث كانت زيزى مصطفى، من بين المتهمات في قضية شبكة الدعارة التي كانت تديرها “ميمي شكيب” فى منزلها بعد وفاة زوجها الفنان سراج منير، والشهيرة بـ الرقيق الأبيض، وذلك فى في عام 1974، حيث وُجهت إليها تهمة الممارسة نظير مبلغ 50 جنيها إلا أنها نفت ممارستها للدعارة في التحقيقات.

توفيت الفنانة زيزي مصطفي يوم 14 فبراير 2008 عن عمر يناهز 65 عاما إثر إصابتها بنوبة قلبية مفاجئة. وشيع جثمانها إلي القاهرة حيث دفنت في مدافن عائلتها بحضور مجموعة كبيرة من أعضاء نقابة الفنانين وزملائها من الوسط الفني وعائلتها وجماهير كبيرة.